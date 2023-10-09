خطة الأقصر للتعامل مع الكوارث.. حصر المعدات ومراجعة محطات المياه

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وآلية التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي.

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة الماضي، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر كانت من ضمن أول 5 محافظات تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

حصر ومراجعة محطات المياه

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بحصر كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وحصر ومراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحولات والمغذيات الكهربائية وعمل قاعدة بيانات كاملة بكافة المعدات مع حصر المتعطل منها، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من العناصر الفنية والإدارية والقانونية المختصة للمرور على تلك المعدات.