«مياه الأقصر» تبدأ تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الحبيل

أطلق العميد مهندس سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء في العمل بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة الحبيل، والذى يعد من المشروعات المهمة التابعة للإدارة العامة للبحوث والتطوير بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف الصحي والادارة العامة للكهرباء.

تحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية

وأشاد رئيس مجلس إدارة مياه الأقصر، بأهمية المشروع ودورة في تخفيض إستهلاك الكهرباء ووجه بضرورة المتابعة وتحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحى التابعة للشركة.

تقليل استهلاك الكهرباء

ويعمل مشروع الطاقة الشمسية بالحبيل شرق الأقصر، بطاقة 70 ك.و.س وبتكلفة مليون جنيه، إذ يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المحطات توافقا مع خطة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، وكذلك تقليل نسبة الإنبعاثات الكربونية مما له تأثير إيجابي فى تقليل تأثير التغيرات المناخية، إذ أن الكيلو وات ساعة يقلل نصف المقدر من المكافئ الكربونى كذلك إستغلال مساحات موجودة غير مستغلة، كما يحتوى المشروع على عدد 138 لوح شمسى وتنتج المحطة شهريا 12600 كيلووات بما يعادل 151200 كيلو وات سنويا وتم عمل دراسة توسعات لمحطة معالجة الحبيل بطاقة 200 ك.و.س ليتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه.