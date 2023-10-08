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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الأقصر

كتب:

محمد بركات
12:53 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
المتهمون وأمامهم المضبوطات

المتهمون وأمامهم المضبوطات

تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الدراجات النارية، ضم 5 متهمين لـ«4 منهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلي - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض «مطواة» – صاروخ كهربائي - مقص حديدي).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 17 واقعة سرقة، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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