«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الدراجات النارية، ضم 5 متهمين لـ«4 منهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلي - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض «مطواة» – صاروخ كهربائي - مقص حديدي).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 17 واقعة سرقة، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.