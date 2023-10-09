ريدلي سكوت: نسختان من فيلم «Napoleon» إحداهما تزيد على 4 ساعات

مفاجأة يحضرها المخرج الأمريكي ريدلي سكوت لجمهور السينما في العالم من خلال فيلم «Napoleon» الذي يتناول السيرة الذاتية للقائد الفرنسي نابليون بونابرت، ويقوم ببطولته النجم خواكين فينيكس، بينما تبلغ مدة الفيلم حوالي ساعتين و38 دقيقة، كشف المخرج الأمريكي أن المدة الفلمية التي صورها تزيد على 4 ساعات، وذلك وفقا لحواره مع مجلة «Total Film».

وأوضح ريدلي سكوت أن مدة الفيلم تبلغ 4 ساعات و10 دقائق، ولكن سيتمّ طرح النسخة الأقل في دور العرض السينمائي، أما النسخة الأطول ستكون متاحة للجمهور عبر منصة البث الإلكتروني، إذ يروي الفيلم النجاحات والاخفاقات في حياة نابليون، كما يتتبع علاقته مع الإمبراطورة جوزفين، التي تلعب دورها الممثلة فانيسا كيربي، وبالتالي تمنح النسخة الطويلة من الفيلم فرصة لمن يرغب في مزيدًا من المعرفة حول علاقة «جوزفين» و«نابليون».

ويضم الفيلم في بطولته عددا من النجوم بجانب خواكين فينيكس وفانيسا كيربي، منهم: طاهر رحيم، بن مايلز، لوديفين سانييه، وروبرت إيفريت، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 22 نوفمبر المقبل.

مخرج فيلم «Napoleon»: صورنا الفيلم في 62 يوما

وتحدث مخرج فيلم «Napoleon» عن انتهاءه من تصوير الفيلم في وقت قياسي، قائلا: «كل مشهد محسوب بهندسة من خلال وجود 11 إلى 14 كاميرا، قمنا بتصوير الفيلم في 62 يوما، وأنا أصور Gladiator 2 الآن في 54 يومًا، لأنني لا أصور 50 لقطة بكاميرا واحدة».