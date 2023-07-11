قبل عرضه في السينمات.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Napoleon

حالة من الإبهار يعشيها عشاق السينما، بعد طرح المقطع الدعائي الأول من الفيلم الملحمي التاريخي «Napoleon»، للمخرج الأمريكي ريدلي سكوت، الذي يعود للتعاون مع النجم الحاصل على جائزة أوسكار خواكين فينيكس، بعد فيلم «Gladiator»، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم في 22 نوفمبر المقبل.

وأظهر المقطع الدعائي لفيلم «Napoleon» أو «نابليون» الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد ساعات من طرحه على «يوتيوب»، العديد من مشاهد ساحات المعارك، من بينها الحملة الفرنسيرة على مصر وغيرها من الحملات التي تروي سيرة القائد العسكري الفرنسي والزعيم السياسي الذي صعد إلى الصدارة خلال الثورة الفرنسية، وقاد العديد من الحملات خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا لفرنسا في عام 1804.

10 ملايين مشاهدة للبرومو الدعائي لـ«Napoleon»

الفيلم من إخراج وإنتاج ريدلي سكوت وتأليف ديفيد سكاربا، مبني على القصة الحقيقية لنابليون بونابرت، ويصور في المقام الأول صعود الزعيم الفرنسي إلى السلطة وكذلك علاقته بالإمبراطورة جوزفين، من بطولة خواكين فينيكس وفانيسا كيربي في دور «جوزفين»، بالإضافة إلى طاهر رحيم، بن مايلز، لوديفين سانيي، ماثيو نيدهام، فيل كورنويل، وإدوارد فيليبونات.

كان يحمل الفيلم في البداية اسم «Kitbag»، قبل أن يجرى تغييره لـ«Napoleon» بعد ذلك، وكان من المقرر أن تؤدي الممثلة جودي كومر دور «جوزفين»، لكنها أعلنت اعتذارها في يناير 2022، بسبب بعد تغييرات الجدول الزمني الناجمة عن جائحة كورونا، لتحل الممثلة فانيسا كيربي بديلة لها في الدور.

مخرج الفيلم: لا يمكن لأي ممثل أن يجسد نابليون مثل خواكين فينيكس

وكشف المخرج ريدلي سكوت، عن سبب اختيار تقديم فيلم عن القائد الفرنسي قائلا: «كنت دائمًا مفتونًا بـ نابليون»، موضحا: «لقد جاء من العدم ليحكم كل شيء، لكن طوال الوقت كان يخوض حربًا رومانسية مع زوجته جوزفين، لقد غزا العالم في محاولة لكسب حبها، وعندما لم يستطع غزاها لتدميرها، ودمر نفسه في هذه العملية»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وأضاف: «لا يمكن لأي ممثل أن يجسد نابليون مثل خواكين، لقد قدم واحدًا من أكثر الأباطرة تعقيدًا في تاريخ السينما في جلاديتور، وسنخلق آخر مع نابليون».