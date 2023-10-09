تطعيم 770 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي في مدارس المنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، استمرار فرقها الطبية في تطعيم 770 ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة، ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.

رفع المناعة بين طلاب المدارس

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما، ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيرا إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

تطعيم طلاب المرحلة الابتدائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى برياض الأطفال، والإبتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 318 ألف طالب.