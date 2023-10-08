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خريطة انقطاع مياه الشرب في المنيا الثلاثاء.. اعرف المواعيد

كتب:

اسلام فهمي
11:29 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع مياه الشرب عن قرية دمشير والقرى والعزب التابعة لها، بعد غدَا الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.

انقطاع مياه الشرب في محافظة المنيا

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب في محافظة المنيا، إن انقطاع مياه الشرب عن قرية دمشير سيكون ابتداء من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساءً، لغسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة دمشير المرشحة، طبقا للخطة الشتوية الموضوعة لغسيل وتطهير مرافق المحطة من قبل معمل الفرع.

توفير سيارة متنقلة لتوفير المياه

وأوضح «السعيد»، أن شركة المياه توفير سيارات متنقلة للقرية لتوفير احتياجات الأهالي من المياه اللازمة خلال فترة الانقطاع، مناشدا أصحاب المخابز البلدية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح العامة والحكومية والخدمية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع التي تستمر لمدة 12 ساعة متصلة ولحين عودة مياه الشرب مجددا إلى القرية.

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