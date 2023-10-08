حياة كريمة في المنيا: تطوير 49 قرية في ملوي.. «صرف صحي وغاز»

406 مشاريع في كافة القطاعات، تتم داخل 49 قرية في مركز ملوي الذي يقع على بعد 50 كيلو متر في الجنوب من المنيا، وهذه المشروعات تغطي 9 وحدات محلية «قرى أم»، وتشمل أهم القطاعات التي شهدت إقامة العديد من المشروعات في قرى مركز ملوي، المرافق وتضم الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والأبنية التعليمية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمجمعات الخدمية، والزراعية، والإسعاف، والحماية المدنية، والأسواق والمواقف.

إنشاء محطة معالجة الصرف في بني خالد

ومن أهم مشروعات حياة كريمة في مركز ملوي تطوير وتوسعة محطة المياه، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في قرية بني خالد، وتبلغ نسب التنفيذ الإجمالية لمشروعات حياة كريمة في مركز ملوي، 65 %، في جميع القطاعات، وبالنسبة للصرف الصحي، يتم تنفيذ شبكات الانحدار بكل القرى بنسب عالية جدا، وبنسب أقل في المحطات وخطوط الطرد.

الاهتمام بالبنية التحتية والمرافق ومجمعات الخدمات

وقال أحمد العمدة، منسق حياة كريمة في محافظة المنيا لـ«الوطن»، إن عدد مشروعات المبادرة في مركز ملوي 406 مشاريع في 49 قرية مستهدفة، وجميع تلك المشروعات تهتم بالبنية التحتية والمرافق والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية وغيرها، وتحظى اهتماما بالغا، ويتابع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بشكل مستمر مشروعات حياة كريمة في كل المراكز والقرى المستهدفة، للعمل على سرعة التنفيذ والإنجاز.

وأوضح «العمدة» أن من أهم القرى التي شهدت إقامة مشروعات تنموية كبيرة في مركز ملوي قرية «المعصرة»، وتحولت لقرية نموذجية بعد انتهاء مشروعات حياة كريمة، الأمر الذي أسعد جميع الأهالي هناك، خاصة وأن تلك المشروعات افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا في مارس الماضي.