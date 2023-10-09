فيلم «وش في وش» يحقق 125 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حظى فيلم «وش في وش» بطولة الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل، بإقبال جماهيري كبير، ليواصل المنافسة بقوة في شباك التذاكر والتواجد في المراكز الأولى، وذلك منذ طرحه في دور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «وش في وش» لـ محمد ممدوح وأمينة خليل، حقق 125 ألف جنيه، في دور العرض، أمس الأحد، ليأتي في المركز الثالث، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه بالسينمات نحو 30 مليون جنيه، في 7 أسابيع تقريبًا.

فيلم «وش في وش» في إطار كوميدي اجتماعي

تأتي قصة فيلم «وش في وش» في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

شارك في بطولة فيلم «وش في وش» أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.