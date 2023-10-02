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فيلم «وش في وش» يحقق 206 آلاف جنيه خلال 24 ساعة في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
01:49 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وش في وش

وش في وش

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائية، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس بدور العرض 206 آلاف جنيه، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، ويضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

أبطال فيلم «وش في وش»

وفيلم وش في وش من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي ودنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

 فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.