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«وش في وش» يحقق إيرادات متوسطة في شباك التذاكر خلال 7 أسابيع.. كم بلغت؟

كتب:

ضحى محمد
10:25 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
محمد ممدوح

محمد ممدوح

حقق فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح إيرادات متوسطة أمس في دور العرض، وجاء في المرتبة الثالثة بعد «العميل صفر» بطولة أكرم حسني و«فوي فوي فوي» من بطولة محمد فراج .

إيرادات فيلم «وش في وش» 

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثانية، وحقق أمس، إيرادات بلغت 28 مليون بفيلمه «وش في وش» خلال 7 أسابيع بدور العرض، ويحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض .

تأتي قصة فيلم وش في وش في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

أبطال فيلم «وش في وش»

شارك في بطولة فيلم وش في وش أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.