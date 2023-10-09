«السياحة» تحتفل باليوم العالمي للبريد: مصر أقدم دول العالم استخداما للخدمة

ذكر قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ المتاحف المصرية تحتفل اليوم باليوم العالمي للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، موضحا أنّ الاحتفال يهدف إلى زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال.

وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي اليوم، أنّ احتفال اليوم العالمي للبريد لهذا العام يركز على الطرق المتعددة التي تعمل بها مؤسسة البريد تحت شعار «معًا من أجل بناء الثقة.. لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط»، لافتا إلى أنّ مصر تعتبر من أقدم دول العالم التي عرفت النظام البريدي كجزء من منظومة الدولة، فكان سعاة البريد في مصر القديمة يسيرون على الأقدام ويستخدمون ضفتي نهر النيل كطريق لإرسال الرسائل الداخلية.

واستطرد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، «أما في الرسائل الخارجية والدبلوماسية فكانوا يستخدمون طريق القوافل والجيوش، ففي العصر البطلمي والعصر الروماني انتشر استخدام السعاة للخيول والمركبات لنقل البريد».

وأوضح قطاع المتاحف، أنّ الحمام الزاجل استخدم في إرسال الرسائل في العصر الإسلامي منذ عهد أحمد بن طولون، واستخدمه الفاطميون أيضًا، أما في عهد محمد علي باشا فقد تطور النظام البريدي بشكل كبير، حيث أصلح الطرق لسعاة البريد وجعل القاهرة المركز الرئيسي للمراسلات.

وأكدت وزارة السياحة، أنّ الفضل يعود في تأسيس نظام البريد المصري الحديث إلى الخديوي إسماعيل الذي أنشأ مصلحة البريد المصري بعد شراء البوسطة الأوروبية بالإسكندرية في عام 1865م، حيث كانت مصلحة البريد تابعة في البداية لوزارة الأشغال ثم أُلحقت بديوان عام المالية.