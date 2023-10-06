هيئة البريد تصدر بطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة سنويا يجدد الروح الوطنية ويحمل ذكريات وعلامات مجد تتوارثها الأجيال على مر العصور؛ لذا تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على مشاركة الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتوثيق هذا الحدث وتخليده.

انتصارات أكتوبر

وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن الهيئة أصدرت هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة مجموعة طوابع تذكارية مكونة من أربعة طوابع بريدية تعبر عن هذا الانتصار العظيم، موضحا أن الهيئة تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

طوابع ضد التزييف

جدير بالذكر أن مقاس البطاقة (14 سم في 17.5سم) مكونة من أربعة طوابع مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، أوفست، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.