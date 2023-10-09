«الخارجية الروسية»: الجيش تصدى لجميع الهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجيش الروسي تصدى لجميع الهجمات التي اعترف بها رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف وأفشلها، بحسب ما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».

صدمة كبيرة للأمم المتحدة

وأضافت أن هذه الهجمات يجرى تنفيذها من قبل قوات خاصة تابعة لمؤسسة الأمن الأوكرانية، إذ جرى تنفيذ ثلاث محاولات لاستهداف الجيش الروسي، وأوضحت أن بودانوف اعتراف بشكل صريح وعلني اعتبر صدمة كبيرة للأمم المتحدة، التي لم تتمكن خلال الأشهر الماضية من تحديد اتجاه ومصدر الهجوم على المحطة.

القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوريجيا

وأكدت أن زيلينسكي ونظامه يستخدمون محطة الطاقة النووية كسلاح نووي قذر ليبتز الأوروبيين، كما قدمت موسكو دلائل فى جميع المنصات المتخصصة، تثبت أن القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوريجيا.