ميناء دمياط يستقبل 36 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن استقبال 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل مغادرة 13 سفينة أخرى، حسب بيان صحفي، أشار إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء بلغ 41 سفينة، منها «OCENA STAR» التي ترفع علم الكاميرون، القادمة من أوكرانيا، محملة بـ4317 طنا من القمح.

واستقبل الميناء السفينة «QUEEN LILA» التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 177 مترا وعرضها 28 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها 31 ألفا و800 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و88 طنا، تشمل 17 ألفا و580 طن يوريا و5008 طن أسمنت معبأ و5100 طن علف و800 طن ملح معبأ و150 طن رمل و8450 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و456 طنا، تشمل 1439 طن خشب زان و4500 طن ذرة و50 طن تفاح و14 ألفا و772 طن فول و1800 طن فول صويا و10 آلاف و899 طن حديد و9366 طن سكر و1200 طن قمح و6019 طن بضائع متنوعة و4029 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1411 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 656 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 544 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5232 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42 ألفا و905 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفا و137 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3740 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم وإمبابة، وقطار بعد أن أفرغ 50 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4833 شاحنة.