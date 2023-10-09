كيف تواجه إسرائيل «طوفان الأقصى»؟.. استدعاء الاحتياط وهجوم مضاد

استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية من هذا النوع على الإطلاق، إذ تستمر العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث على التوالي، وتتسبب في سقوط المزيد من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين، ويؤدي إلى دمار منازلهم وممتلكاتهم، والمؤسسات العامة والخاصة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

تنفيذ عملية «السيوف الحديدية»

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن التلفزيون الإسرائيلي أن جيش الاحتلال كان أعلن تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الإسرائيليين.

الهجوم على مواقع وتحصينات عسكرية إسرائيلية

تضمنت عملية «طوفان الاقصى» الهجوم على مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وفي الدقائق الأولى من بدء العملية، وجرى إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك القدس وتل أبيب وأشدود والمناطق الداخلية لإسرائيل، كما تسلل المئات من المقاومين الفلسطينيين إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ونفذوا حروب شوارع ضد جنود الاحتلال