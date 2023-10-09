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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على التجمعات السكانية في محيط غزة

كتب:

هانى حسن
11:45 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن السيطرة على التجمعات السكانية بمحيط غزة، وخلال اليوم سيخلي كل المستوطنات الملاصقة للحدود مع القطاع.

وأكد جيش الاحتلال، أن الاشتباكات مستمرة مع الفلسطينيين في مواقع متفرقة، مؤكدًا أنه لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو. 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في وقت سابق من اليوم الاثنين، منزلًا جديدًا بالقطاع، كما واصلت مدفعية الاحتلال، قصفها على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نطاق القصف على قطاع غزة، ونفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحة السرايا وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مسجدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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