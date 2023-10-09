«الجبهة الشعبية الفلسطينية»: المقاومة اخترقت منظومة إسرائيل الأمنية

قال محمد الغول، عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية الفلسطينية والناطق باسمها، إن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار، ومتمسك على حقه بالعودة إلى فلسطين، ومؤمن بخيار المقاومة نهجا وطريقا إلى تحرير كل فلسطين.

هذا العدوان الإسرائيلي ليس الأول أو الأخير

وأضاف «الغول»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هذا العدوان الإسرائيلي ليس الأول أو الأخير على الشعب الفلسطيني، فوجود الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته هو عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية والأمة العربية.

ولفت إلى أن هذا العدو الذي يقتل شعبنا وأهلنا في كل مكان عبر الجريمة المنظمة، وبالاستهداف المباشر للأسرى في سجون الاحتلال.

المقاومة اخترقت منظومة إسرائيل الأمنية

وتابع: «نحن أمام عدوان شامل ضد شعبنا الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، والذي يستهدف في هذه المعركة المدنيين والمنشآت المدنية، في إشارة منه لعجزه وفشله أمام صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني وما حققته المقاومة من إرباك لحساباته، واخترق للمنظومة الأمنية والاستخباراتية لإسرائيل».