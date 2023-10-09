الرئيس السيسي يبحث توطين صناعة النقل والطاقة الخضراء بالتعاون مع كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان الكوري، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيد البرلماني، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك.

وفي ذات السياق، نوه رئيس برلمان كوريا الجنوبية، بأنّ زيارة الرئيس التاريخية إلى سول في عام 2016 كانت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، إذ تدفقت على إثرها الاستثمارات الكورية إلى مصر، مستفيدة من التطور التنموي السريع والملموس الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وشهد اللقاء التباحث لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، وفي توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة، وزيادة المكون المصري في عملية الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث جرى التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل، وأكد الرئيس ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.