توافد أهالي الفيوم لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، استمرار توافد عشرات المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، لتحرير توكيلات لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك لإعلان دعمهم له لولاية رئاسية جديدة لاستكمال المشروعات التي بدأ فيها بجميع ربوع مصر، خصوصًا المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي حوّلت القرى الريفية إلى مدن.

وسجلت سيدات الفيوم، موقفًا بارزًا بزيادة إقبالهن على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات التأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على الرغم من مسؤولياتهم الكثيرة، فالكثير منهن تنتظر لساعات طويلة حاملةً طفلها على يديها دون كلل أو ملل.

اختلاف كبير في مصر

وقال محمد جمال مصري مقيم بإيطاليا، إنّه يقضي إجازته في قريته الصغيرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث استغل ذلك لتحرير توكيل لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، قائلًا «فيه إنجازات كتير الواحد شايفها بعيدًا عن الناس اللي عاملة نفسها مش واخدة بالها».

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه في كل مرة يسافر لإيطاليا ويعود لمصر يجد اختلافًا كبيرًا خصوصًا في الطرق والكباري والبنية التحتية، خصوصًا معاملة المواطنين من مختلف الأجهزة والموظفين في جميع القطاعات.

«جمال»: لم أتوقع توصيل الغاز لقريتي

وأضاف إنّه يسكن في قرية تطون التي تبعد كثيرًا عن مركز إطسا ومدينة الفيوم، وحينما عاد من السفر فوجئ بتوصل شبكات مياه شرب وصرف صحي وخطوط فايبر للهاتف الأرضي والانترنت، من خلال أعمال مبادرة حياة كريمة قائلًا «عمري ما كنت أتوقع الغاز الطبيعي يوصل للقرية بتاعتي».

«حياة كريمة» أفضل مبادرة رئاسية

وشدد على إنّه يعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أفضل مشروعات تمت خلال الفترة الماضية، خصوصًا إنّها غيرت الشكل العام لقرى مصر تمامًا، قائلًا «مش دي مصر من 20 سنة فاتت».