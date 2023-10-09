إقبال على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية

شهدت مقار الشهر العقاري في محافظة الإسماعيلية إقبالا من المواطنين على تحرير توكيلات لتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مع استمرار استقبال المؤيدين للمرشحين في المقار والمكاتب المختلفة.

وأقبل المواطنون على مقار ومكاتب الشهر العقاري في مراكز التل الكبير والقصاصين ومدينة المستقبل في الإسماعيلية، اليوم الأحد، لـ تحرير التوكيلات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وحدات صحية وبنية تحتية

وقال إبراهيم عيد، أحد أهالي مركز القصاصين، إن عددا من الأهالي خرجوا اليوم لتحرير توكيلات للمرشح عبد الفتاح السيسي لدعم ترشحه لفترة رئاسية مقبلة، بعد إعلان ترشحه رسميا وتقدمه بأوراق ترشحه خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأعوام الماضية نجح في إجراء تغيير كبير في الوضع الصحي في الإسماعيلية بإنشاء العديد من الوحدات الصحية والمستشفيات، وهو ما كان له عائد كبير بتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

وقال أحمد عبد الحميد، أحد أهالي التل الكبير، أن الرئيس رغم ما أعلنته الحملة عن جميع أكثر من مليون توكيل من مختلف المحافظات، إلا أني قررت النزول لتحرير توكيل لدعمه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في إنجاز العديد من المشروعات علي مدار السنوات الماضية.

وأضاف «البنية التحتية تغيرت بالكامل، والمستشفيات في الإسماعيلية حالها تغير، وشبكات الطرق الجديدة شيء يدعو إلى الفخر، إلى جانب مشروعات حياة كريمة التي حولت الحياة في مدينة القنطرة شرق، وستبدأ في أبوصوير والقنطرة غرب».