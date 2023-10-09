القبض على عصابة تخصصت في سرقة الحديد بالأقصر

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، تكوين مالك ورشة حدادة، سائق تروسيكل وعاطل، تشكيل عصابي يتزعمه أحدهم، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم حال استقلالهم تروسيكل بنطاق محافظة الأقصر، وبحوزتهم «كمية من القطع الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالىي، وزنت 500 كيلو جرام – أنبوبة أكسجين، لمبة».

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للقطع الحديدية بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بإن القطع الحديدية خاصة بشركة كهرباء وغير مسموح بتداولها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.