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ضبط مدير صفحة على «فيسبوك» بتهمة التشهير بمطاعم للحصول على خصومات

كتب:

محمد بركات
10:30 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا ادعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص «غير مُحددين»، محملا مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية، حال تعرضه للأذى، مدعيا تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للاستهلاك ومُخالفاتهم للاشتراطات.

التحقيق في الواقعة

وبالفحص وباستهداف المطاعم والمحال المشار إليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين عدم وجود أية مخالفات، وأن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد وجه القائمين بالمطاعم المشار إليها محاميا وكيلا عنهم، واتهموا المذكور بالتشهير بهم وابتزازهم.

وتم ضبط القائم على النشر، وبمواجهته اعترف بإدارة الحساب، ونشره تلك الادعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.

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