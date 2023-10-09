ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

ألقت مباحث بولاق الدكرور في الجيزة، القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، يفيد بالقبض على شخص، 30 عاما، أثناء الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليه، وبمواجهته أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.