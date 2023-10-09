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رئيس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع تستمر لمدة 6 أشهر

كتب:

محمد عزالدين
02:58 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية الأخرى تستمر لمدة 6 أشهر، أما الدواجن 3 أشهر بصورة مبدأية لكن يمكن أن تمتد. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز» أنه يجرى تقييم كل فترة الموقف لكبح جماح التضخم الموجود في الدولة.

تيسيرات كبيرة للغاية

وأشار إلى أن الدولة تجري تيسيرات كبيرة للغاية وإعفاءات وتيسيرات في إفراج عن البضائع والشحنات، في المقابل لا بد أن يكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة لاتخاذ الإجراءات ضد كل من يتلاعب بصورة غير عادلة في عملية الأسعار متابعا: «أي نوع من التزايد في الأسعار مش هيكون مسموح به».

خفض التضخم خلال الفترة المقبلة

وأكد أن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات والخروج منها، ولدينا الرؤية والخطط ونعمل عليها ونخرج للتحدث عندما نكون فعلنا هذه الخطط ووضعناها موضع التنفيذ وليس مجرد رؤى، موضحا أننا جميعا نستهدف خفض التضخم خلال الفترة المقبلة، لضمان تخفيف الضغوط على المواطن المصري. 

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