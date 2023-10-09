رئيس الوزراء: خفض أسعار منتجات الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السلع الأساسية التي يجرى تخفيض أسعارها هي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز، بالإضافة إلى منتجات الدواجن والبيض بنسبة 15%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى الدخول في مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص، ليكون هناك توافق على كل الآليات المطلوبة من الدولة.

إجراءات لضمان خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه جرى بالفعل اتخاذ إجراءات بشأن الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، لضمان خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وجار عرضها على وزير المالية من أجل توقيعها.