استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين في منافذ الزراعة والمجمعات الاستهلاكية

استقرت أسعار اللحوم في منافذ الدولة المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، والمنتشرة في جميع الأحياء السكانية والميادين الكبرى، بحيث توفر جميع احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء ومشتقاتها المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ الزراعة والمجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار اللحوم اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- اللحوم الطازجة البلدية بـ225 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر اللحوم المجمدة بين 170 لـ190 جنيهًا.

- أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

- سعر الكبدة الطازجة 180 جنيهًا.

- كيلو اللحم المفروم بـ150 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وجاءت أسعار اللحوم اليوم الاثنين، في محلات الجزارة، وفقا لتصريحات هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين لـ«الوطن»، على النحو التالي:

- كيلو اللحم الضأن تراوح بين 290 و320 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي تراوح بين 240 حتى 400 جنيه.

- كيلو اللحم الجملي تراوح بين 250 وحتى 350 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم تراوح بين 300 لـ350 جنيها.

- كيلو الكبدة تراوح بين 300 و350 جنيها.