شركة هندية توقع مع مصر اتفاقية لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) وشركة «تي سي آي سنمار» الهندية للكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوي العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة «تي سي آي سنمار».

وقع مذكرة التفاهم المهندس رفعت عبدالخالق رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز و«بي إس جايارامان» رئيس مجلس إدارة شركة «تي سي آي سنمار» للكيماويات بحضور المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للعمليات المهندس يس محمد، وإس جانيش كومار العضو المنتدب للشركة للهندية .

وعقب التوقيع، أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرًا إلى وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، إذ تضع مصر صناعة البتروكيماويات في أولويات استراتيجيتها.

مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة

وأضاف «الملا»، أن مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستفيدة من تنوع بنيتها الأساسية و التطوير والتحديث الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكّدًا أن البنية الأساسية يجرى الاستفادة منها كركيزة للتوسعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات التي يضخها الشركاء العالميين في مصر، موضحًا أن الاتفاق مع الشركة الهندية يتضمن استخدام البنية الأساسية بما يخدم زيادة الإنتاج والاستثمار والقيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصري.

وأشار الملا إلى أن تدفق استثمارات الشركات العالمية لقطاع البترول والغاز المصري يبرهن ان مصر تعد شريك محل ثقة، مؤكدا أن مصر تعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات.

الاتفاق يعزز التعاون والشراكة بين الجانبين

ولفت الملا إلى أن هذا الاتفاق هو أحد نماذج تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند استثماراً للتطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، وارتقاءها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات: تجسد مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الشركة المتحدة لمشتقات الغاز التزامنا الراسخ كأكبر مستثمر هندي في مصر بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر عبر بذل كل الجهود للمساهمة في اثراء صناعة البتروكيماويات في البلاد، وذلك لما تتمتع به الشركة من تاريخ عريق وخبرات عميقة في هذا القطا، فمن خلال استثمار 150 مليون دولار أو ما يعادل 4.6 مليار جنيه مصري، نسعى لدعم خططنا التوسعية والمساهمة على نحو هادف وفعال في الاقتصاد القومي المصري، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تعد شركة «تي سي آي سنمار» للكيماويات أكبر استثمار هندي في مصر، إذ يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار، وتنتج 3 منتجات أساسية وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر الشركة أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية.