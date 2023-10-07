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القبض على 3 مزارعين بتهمة سرقة خطوط البترول في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:11 م | السبت 07 أكتوبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مسؤول الأمن بإحدى شركات البترول) باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكي داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

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