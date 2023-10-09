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مصدر أمني: القبض على 8 أشخاص بحوزتهم 596 توكيلا مزورا لمرشح محتمل للرئاسة

كتب:

محمد بركات
03:24 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
المتهمين

المتهمين

ألقت قوات الأمن القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثرت قوات الأمن، بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي تولت بطباعة التوكيلات المزورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

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