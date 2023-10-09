السلاسل التجارية تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراته لعدد من السلاسل التجارية العاملة في مصر، تقضي بتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها أي منزل مصري بشكل مخفض، وبدون إضافة أي هامش ربح على تلك السلع المتوافرة للمواطنين.

تعليق رسوم الجمارك ومستلزمات الإنتاج 6 أشهر

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير، أكد على أن الحكومة أصدرت توجيهاتها من أجل التأكيد على خفض الأسعار بحلول السبت المقبل، مشيراً إلى أن المجلس سيتخذ قرارات تتعلق بتعليق عدد من الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، لضمان انخفاض الأسعار واستقرارها في الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن هناك توجيهات صدرت من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء عقد مؤتمر «حكاية وطن» لما حدث في جلسة وزير التموين، واستعراض العديد من الإنجازات، فقد وجه الرئيس السيسي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة خفض معدلات التضخم على الأسعار والمنتجات الغذائية.

تدخل الدولة المصرية لحل أزمة ارتفاع الأسعار

وأوضح «الشرقاوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن ما تعانيه مصر من حالة تضخم في الأسعار السلع والمنتجات سببها موجه التضخم الخارجية وارتفاع أسعار السلع الاساسية، بالإضافة للأسعار الناتجه عن تعدد سلاسل التوريد وارتفاع هامش الربح بين المنتج والمستهلك الأخير، بخلاف ما يقوم به بعض التجار الجشعين وسفه بعض المستهلكين، وبالتالي فكان حتما ولا بد أن تتدخل الدولة المصرية لحل تلك الأزمة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحكومة المصرية قامت بإبرام الاتفاقيات مع السلاسل التجارية لخفض أسعار المنتجات في الإسواق تخفيفا عن كاهل المواطن، وهي المبادرة التي سبتدأ يوم السبت المقبل، ولها فقد أعدت الحكومة عدتها لتحقيق ذلك الإنجاز الجديد.