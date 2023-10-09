عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر.. تصل إلى الفصل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر والتي تصل إلى الفصل، وفقًا لما حددته لائحة الانضباط المدرسي بالقرار الوزاري، الذي أصدره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر

وأكدت وزاة التربية والتعليم، أنّ المعالجة الأولى في لائحة الانضباط المدرسي للغياب دون عذر، تتم برصد المختص في المدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المعالجة الثانية تتضمن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، وإنذار أول يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى فصل آخر، وفي حالة تكرار الغياب يُعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

تحويل الطالب إلى مدرسة أخرى

وعن المعالجة الثالثة والأخيرة، فتكون إنذارًا ثانيًا يُرسل إلى ولي الأمر بأنّه في حالة التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.