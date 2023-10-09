هل يوجد تقليل اغتراب للمعلمين المقبولين بـ«30 ألف معلم»؟.. «التعليم» توضح

هل يوجد تقليل اغتراب للمعلمين المقبولين في المسابقة الجديدة؟.. من أكثر الأسئلة بين المعلمين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، بعد أن سلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكشوف النهائية بالمقبولين للمديريات التعليمية استعدادا للتعاقد معهم وتسكينهم.

هل يوجد تقليل اغتراب بمسابقة الـ30 ألف معلم؟

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّه لا يوجد تقليل اغتراب للمعلمين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، مشيرا إلى أنّ التوزيع يتم وفقا للتوزيع الجغرافي للعنوان الثابت والبيانات المدونة في البطاقة الشخصية أثناء التقديم لمسابقة المعلمين، متابعا أنّه لا يوجد نقل بين الإدارات أو المديريات.

التعاقد مع المقبولين قبل نهاية الشهر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، عليهم كتابة إقرارا بأنّه لا يحق له النقل أو الندب، بحيث لا يطلب النقل من إدارة إلى أخرى أو حصول عجز في مدارس على حساب أخرى.

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم تسكين جميع المعلمين المقبولين في المسابقة والتعاقد معهم بالمديريات التعليمية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنّه سيتم تسليم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية قبل التعاقد.