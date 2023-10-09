رضا فرحات عن «التوكيلات المزورة»: يجب التصدي للمخالفين بقوة وحسم

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن العملية الانتخابية تجرى وفق أسس قانونية نص عليها الدستور المصري، فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.

فرحات: يجب التصدي بقوة للمخالفين للقانون

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أن يلتزموا بالإجراءت التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال الوضع الحالي في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضددهم.

وعن مغازلة بعض المرشحين لجماعة الإخوان الإرهابية للحصول على تأيديهم، أكد فرحات أن القوى السياسية نبذت جماعة الإخوان الإرهابية في الماضي، ولا ترضى بوجودها في الحياة السياسية من جديد بعد عمليات التخريب والقتل والإرهاب التي قاموا بها ضد الشعب المصري بأكمله خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما فشلت في إدارة البلاد خلال فترة حكم المعزول.

الداخلية: التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات

وصرح مصدر أمني في وقت سابق، بأنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.