محمد فايز فرحات: الحوار الوطني سيخرج بحزمة متكاملة من التوصيات

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما أعلنت توصيات هو حزمة كبيرة وما تم من جلسات علنية هو جزء كبير من القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، بنسبة تزيد عن 70% من القضايا التي يعمل عليها الحوار الوطني، مشددًا على أنه الحوار الوطني سيخرج بحزمة متكاملة من التوصيات سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي.

إعلان حزمة من التوصيات

وأضاف «فرحات» في حواره مع قناة إكسترا لايف: «ما صدر بخصوص التوصيات يتعلق بـ13 لجنة فرعية في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وسيتم العمل على القضايا الأخرى، وهناك جزء من القضايا تم مناقشتها في جلسات علنية سوف يتم استئناف مناقشتها في الجلسات المتخصصة حتى يتم إعلان الحزمة التالية من التوصيات».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّه يجب التعامل مع كل القضايا باعتبار أنها تحظى بنفس الدرجة من الأهمية لأن المحور السياسي هو بناء متكامل ما تم مناقشته حتى الآن قضايا مهمة، وما سوف يتم مناقشته في الجلسات العلنية أو الجلسات المتخصصة قضايا مهمة أيضا.