بن فرحات: 5.1 مليون مشرد في كل أنحاء السودان جراء الاشتباكات

قال الأمير فيصل بن فرحات آل سعود، وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، إنه من الضروري تجميع جهودنا من أجل استجابة مجمعة حول الموقف الحالي بالسودان، مشيرا إلى أن الموقف الإنساني المتدهور زاد من شأنه استمرار الصراعات المسلحة، مطالبا بالإنهاء العاجل لكل الأعمال العدائية.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نحو 5.1 مليون إنسان شرد في كل أنحاء السودان، وأكثر من مليون مواطن سوداني، عبروا حدود السودان للدول المجاورة خلال هذا الشهر، وذلك بسبب الصراعات القائمة هناك.

ووجه الشكر والتقدير للدول المجاورة للسودان، على مساعداتها في استضافة السودانيين والاستجابة السريعة، مؤكدا أهمية الحفاظ على السلم والأمن في السودان.