محافظ المنوفية: تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة يوميا

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا بتشكيل لجنة رئيسية، برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مدير مديرية التربية والتعليم، مدير الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، وممثل عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، للمرور على كافة الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، والوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل المدارس.

لجنة للمرور على المدراس

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية، برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الحي ومدير إدارة التربية والتعليم المختص، وعدد 2 باحثين بكل من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، إدارة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية المختصة، وإدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

المرور المفاجئ على المدارس

وتتولى اللجنة متابعة العملية التعليمية والتفتيش المالي والإداري على المدارس بدائرة المحافظة وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي على سير العملية التعليمية، على أن يتم رصد أية سلبيات وإعداد تقريراً بأعمال اللجنة.

وفي ذات السياق وتفعيلاً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، قامت اللجنة الفرعية اليوم بالمرور على عدد من المدارس بنطاق مركز ومدينة قويسنا للوقوف على الحالة العامة للمدارس وانتظام سير العملية التعليمية.