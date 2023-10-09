طقس المحافظات الأيام المقبلة.. أمطار حتى نهاية الأسبوع في عدة مناطق

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض عدة مناطق إلى سقوط أمطار يوم الأربعاء المقبل 11 أكتوبر، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح»، بنسبة 40%، موضحة تعرض المحافظات يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر الجاري إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح.

طقس المحافظات الأيام القادمة

وفيما يتعلق بطقس السبت المقبل 14 أكتوبر، تشهد المحافظات انخفاض درجات الحرارة مع فرص سقوط الأمطار على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، القليوبية»، بنسبة 40% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح على القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات الأيام القادمة

وتشهد المحافظات طقس الأحد 15 أكتوبر، سقوط أمطار تتفاوت شدتها من مكان لآخر، إذ تكون متوسطة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية» بنسبة 40%، وتكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية» بنسبة 30%.