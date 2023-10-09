قيادات الأحزاب بالإسكندرية عن تزوير توكيلات لمرشح محتمل للرئاسة: كيف سيثق الشعب به؟

علق قيادات الأحزاب السياسية بالإسكندرية، على واقعة القبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة، وبحوزتهم 596 توكيلا، بينها أشخاص من محافظة الإسكندرية، برفضهم مثل هذا التصرف، قائلين كيف سيثق الشعب في مرشح رئاسي يعتمد على توكيلات مزورة لخوض الانتخابات الرئاسية.

«مجاهد»: تصرف غير مسئول

وقال محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التصرف كمن كتب لنفسه كلمة النهاية قبل البداية، والمرشح المحتمل الذي يحتاج عدد من التوكيلات لتنفيذ أحد شروط الترشح إن لم يستطع جمع العدد المطلوب «25 ألف توكيل»، كيف سيخوض الانتخابات إن لم يكن يملك شعبية بهذا العدد البسيط، مضيفا «نحن كحزب حماة الوطن نرفض هذا التصرف غير المسئول الذي يثبت أن هذا المرشح لا يستحق الترشح ولا أن يكون رئيسا لمصر».

راغب: كيف سيثق الشعب بمرشح رئاسي محتمل «مزور»؟

وفى نفس السياق، أكد النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن هذه الواقعة تكشف الزيف والوهم الذي يعيشه أحد راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية ومحاولة استكمال عدد التوكيلات المطلوبة كأحد شروط الترشح للرئاسة بالتزوير، أمر غير مقبول، كيف سيثق الشعب في من يزور إرادتهم قبل الترشح للرئاسة، مضيفا «أرى أنه في حالة اعتراف المقبوض عليهم باسم أحد المحتمل ترشحهم، يجب محاسبته على هذا التزوير».