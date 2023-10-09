«المفوضية الأوروبية» تعلق مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها علقت مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين، بعد أن وضعت كامل ملفها الخاص بالمساعدات التنموية للفلسطينيين - ما يعادل 728.66 مليون دولار - قيد المراجعة.

سبب إيقاف المساعدات

وقال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أوردته قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين - إن حجم العملية التي شنتها حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وشعبها تعد نقطة تحول، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعامل كالمعتاد.