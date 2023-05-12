«القاهرة الإخبارية»: تحقيقات بشأن فشل القبة الحديدية في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجّه بضرورة استكمال الهجمات على الفصائل الفلسطينية، موضحة أن الهدوء الحذر يخيم على قطاع غزة خصوصًا بعد إطفاء صوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات جنوب القدس وجبال القدس الشرقية.

حالة من التوتر بالشوارع

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حالة من التوتر شهدتها الشوارع القريبة من تلك المستوطنات التي كانت تحت مرمى القصف من قبل قطاع غزة، وتم فتح الملاجئ، وهناك مشاورات أمنية يترأسها نتنياهو الذي أكد ضرورة استكمال الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي وكل فصائل المقاومة الفلسطينية.

القبة الحديدية فشلت في صد الصواريخ

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القبة الحديدية فشلت في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية، كما أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طالبت بفتح تحقيق في هذا الأمر، موضحة أن إسرائيل تريد معرفة هل فصائل المقاومة الفلسطينية تستخدم أسلحة متطورة أم أن هناك مشكلات تقنية في منظومة القبة الحديدية.

وأكدت أن هناك آراء تشير إلى أن القبة الحديدية أصبحت غير قادرة على التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، مضيفة أن فصائل المقاومة أطلقت نحو 806 صواريخ من قطاع غزة حتى أمس، بالإضافة إلى 9 رشقات صاروخية على القدس.

كما أشارت إلى وقوع قتيل آخر من المستوطنين وهذا ينعكس على الشعب الإسرائيلي الذي بدأ يخرج رافضًا لاستمرار نتنياهو في هذه الحرب، وتظاهروا في تل أبيب ضده وضد الحكومة التي تجر إسرائيل إلى حرب مفتوحة بحد تعبيرهم.