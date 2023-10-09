لم يكن يتوقع إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن سقوطه في الدقيقة 23 من عمر مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، سيكون له ردود فعل صادمة من جانب بعض الجماهير.

كيف رد إمام عاشور على الشامتين في إصابته مع الأهلي؟

إمام عاشور الذي انتقل إلى الأهلي قادما من ميتلاند الدنماركي، بعد رحلة تألق مع الزمالك، تعرض لهجوم كبير من جانب جماهير القلعة البيضاء بعد انتقاله للمنافس التقليدي في الميركاتو الصيفي الأخير.

إصابة قوية تعرض لها لاعب القلعة الحمراء في انتصار فريقه على الدراويش بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، خرج على إثرها باكيا من ملعب اللقاء، ليتوجه مباشرةً إلى المستشفى.

شماتة بعض الجماهير في إصابة إمام عاشور، من خلال منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، جعلت اللاعب يخرج عن صمته، ليرد عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على «انستجرام».

«من ضحك كثيرا.. بكى كثيرا»، بهذه الجملة جاء رد اللاعب مختصرا عبر حسابه على «انستجرام»، الذي طمأن من خلاله أيضا الجماهير على إصابته، مؤكدا أنها مجرد كدمة بسيطة في القدم.

تفاصيل إصابة إمام عاشور مع الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب تعرض لكدمة في الساق ستبعده عن الملاعب لمدة لا تتجاوز الـ10 أيام.

ويغيب عاشور عن معسكر منتخب مصر الذي غادر اليوم الاثنين إلى الإمارات، للعب مباراتين وديتين أمام كل من زامبيا والجزائر، المقرر لهما 12 و16 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم، حيث قرر روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة استدعاء أحمد نبيل كوكا زميله في الفريق بدلا منه.