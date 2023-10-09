عاجل.. إمام عاشور يكشف مدة غيابه عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاضيل مدة غياب إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي عن الملاعب، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء يوم الأحد، بالجولة الثالثة من بطولة دوري نايل، والذي انتهى بانتصار الفريق الأحمر، بنتيجة 3-1.

وأوضح «شوبير» تفاصيل حديث إمام عاشور له بعد إصابته، كما كشف إمام عاشور من خلال تلك المكالمة التي جمعته بشوبير ولأول مرة مدة غيابه عن مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وعلق «شوبير» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « في مكالمة هاتفية ليا شخصيًا مع إمام عاشور منذ قليل أكد ليا إنه عمل 3 أشعات».

شوبير يطمئن جمهور الأهلي بشأن إصابة عاشور

وأضاف: «الحمد لله الأمور مطمئنة الأمر لايتعدى كدمة هتستغرق أسبوع أو 10 أيام ويعود للملاعب».

وكان أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة بسيطة في منتصف الساق.