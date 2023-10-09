الجيش اللبناني: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي لمناطق على الحدود الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني، قبل قليل، تعرض المناطق الحرجية في بلدتي «الضهيرة» و«عيتا الشعب» في الجنوب الغربي اللبناني، إلى قصف جوي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

ولم تتوافر معلومات فورية بشأن سقوط ضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي للمناطق الجنوبية في لبنان، إلا أن الجيش اللبناني أكد أن القصف استهدف عدة مناطق حدودية في الجنوب اللبناني.

مقتل فرنسي واحتجاز آخرين رهائن

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن مقتل أحد مواطنيها، مع تواجد عدد آخر من الفرنسيين ضمن الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، بعد تنفيذها عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأت في ساعة مبكرة من يوم السبت، 7 أكتوبر الجاري.

وتطالب أطراف دولية بالتهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فيما دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية المحتلة.