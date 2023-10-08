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«السنيورة» يدعو لعدم توريط لبنان في حرب مع إسرائيل

كتب:

أ ش أ
08:15 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
فؤاد السنيورة

فؤاد السنيورة

شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة عدم توريط لبنان في أي اشتباك مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا طاقة له على الاحتمال بسبب غرقه في ثلاث أزمات كبرى، تجعل الوضع شديد الهشاشة والضعف.

أزمة سياسية متفاقمة

وقال السنيورة، في بيان اليوم الأحد، إن لبنان يكفيه أزمته السياسية المتفاقمة حيث يقف نظامه ودولته على حافة الانهيار جراء الشغور الرئاسي وتداعي سلطة دولته، كما يكفي لبنان أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية، على حد تعبيره.

أزمة لبنان مع النازحين

وأضاف أن لبنان يكفيه أيضاً أزمته مع النازحين السوريين، معتبراً أنها تحتاج إلى موقف وطني جامع للبنانيين.

وأكد على دعم ومؤازرة المناضلين الفلسطينيين في أرضهم وكفاحهم لتحصيل حقوقهم المشروعة.

ممارسة أعلى درجات الحكمة

وحث السنيورة جميع الأطراف المعنيين في لبنان والحكومة اللبنانية على ممارسة أعلى درجات التبصر والحكمة والتواصل مع الجميع والمزيد من التنسيق لتفادي ما يلوح في الأفق من مشكلات وصدمات خطيرة.

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