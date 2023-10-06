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لبنان.. إنقاذ 125 شخصا على متن مركب هجرة غير شرعية

كتب:

مريم جاد
08:58 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
القوات البحرية اللبنانية

القوات البحرية اللبنانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن القوات البحرية اللبنانية، أنقذت اليوم الجمعة، نحو 125 شخصًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي، مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.

استغاثة الركاب بالقوات البحرية

وكان المركب انطلق من شاطئ العبدة، وتعطل محركه عصر اليوم، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعًا، وهم من الجنسية السورية ولبناني واحد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

سحب المركب والركاب 

وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس، وقدمت الإسعافات الأولية إليهم.

ومن جهته، قدم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الشكر لعناصر الجيش والقوات البحرية على سرعتها وإنقاذها الركاب، ووجه مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر بتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش.

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