وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر في الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

انتظام سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متابعاً سير العمل بوحدة الحساسية والمناعة، والتي تم تشغيلها تجريبيا منذ عدة أسابيع، وتعد قفزة نوعية جديدة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وقام وكيل الوزارة بمناقشة مدى احتياجات الوحدة لتطوير أداء العمل، وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمرضى، مطمئناً على عمل وحدة اضطرابات النوم، وعيادة طب الأسنان بالمستشفى، وقام بمناظرة سجلات التردد عليهما.

كفاءة عمل الأجهزة وخاصة المقطعية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وخاصة المقطعية، متفقدا قسم المعامل، وموجها بسرعة تشغيل معمل الميكروبيولوجي، لخدمة المرضى، وقام بالمرور على مطبخ المستشفى، متابعاً خطوط السير المعدلة بها لتعزيز تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، موجهاً بسرعة إزالة مخلفات البناء الموجودة أمام المطبخ، كما تأكد من كفاءة عمل المولد الكهربائي، وانتظام عمل وحدة التعقيم بالمستشفى، والتأكد من استمرار تعقيم الآلات والمستلزمات لمستشفيات الصدر والحميات بالوحدة، نظراً دخول وحدة التعقيم بالحميات ضمن أعمال التطوير.

كما تفقد وحدة المغسلة، موجهاً بسرعة تشغيل الغسالة الجديدة بعد عمل خطوط الصرف اللازمة لها، وقام بالتأكد من انتهاء أعمال فحص مخرجات مستشفى الصدر من الفرش والألوميتال القديم، وإعادة تدويرها وتوزيعه على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وفقاً للاحتياج، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تمت بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.