إعلان الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية على مستوى محافظات «أسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر» الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث، وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة في مرحلتها الأولى.

كما المؤتمر حضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والمحاسب كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين، لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

المشروعات الخضراء

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم القرآن الكريم، ثم كلمة الترحيب للوزير المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التي رحب فيها بالحضور، موجهًا الشكر لأصحاب المشروعات الفائزة من المحافظات الثلاث، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة بلغ 211 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات المكتملة منها 65 مشروعا، ووصل للتصفيات حوالى 42 مشروعا.

وجرى اختيار 18 مشروعًا الفائزة منها على مستوى المحافظة، بعد مرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم، طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، ولأول مرة يتم عمل معاينات على الطبيعة للمشروعات المرشحة بالمبادرة، لبيان جديتها ودقة التقييم، مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة، التي سيجري بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها، وتحقيق أقصى استفادة منها.

التنمية المستدامة

ولفت إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة، تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية، لجذب الاستثمارات اللازمة، وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

وجرى خلال المؤتمر، عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة، وسط مناقشات من القيادات الحضور، وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات، مؤكدين ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات، لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات، وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.

وأوضحت نائبة محافظ الوادى الجديد، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة، بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، وتبرهن على جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، التي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود، مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

وأشارت إلى أن المشروعات المتقدمة بالمحافظة بلغت 209 مشروعات، وتم اختيار 18 مشروعا فائزًا، مؤكدة حصول محافظة الوادى الجديد على جائزة أفضل مدينة صديقة للبيئة، لما تحظى به من تبنى مبادرات ومشروعات خضراء للحفاظ على البيئة، في ظل دعم من الوزير اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تلقتها المبادرة بالمحافظة، بلغ 91 مشروعًا بالفئات الست المعلنة، التي جرى تقييمها وفرزها من قبل اللجنة التنفيذية بالمحافظة، وتم اختيار أفضل 3 مشروعات بكل فئة، ناقلا تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لكل الحضور، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في الحصول على خريطة للمشروعات البيئية بكل محافظة، التي سيجري تنفيذها بالتعاون مع كل الشركاء.

وتبادل محافظ أسيوط والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والمحاسب كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر الدروع التذكارية.

المشروعات الفائزة

وعقب ذلك جرى الإعلان عن المشروعات الـ18 الفائزة بكل محافظة من المحافظات الثلاث وتكريم أصحابها، وكذا اللجان التنفيذية بالمحافظات، حيث جاءت تلك المشروعات كالتالي: المشروعات الفائزة بمحافظة أسيوط ففي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فاز بالمركز الأول حسام بيومي علي حمدان من ديوان عام محافظة أسيوط، عن مشروع مجمع لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية، وفاز بالمركز الثاني الدكتور محمد جابر إبراهيم من جهاز مدينة ناصر الجديدة عن مشروع «جي لبرسد- إدارة النفايات»، الاستخدام الأمثل لمخلفات الحفر، بينما فاز بالمركز الثالث المهندس إسلام محمد حسنين حسن من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن مشروع إعادة تدوير الحمأة بشركة مياه الشرب.

المشروعات المتوسطة

وفي فئة المشروعات المتوسطة، فاز بالمركز الأول المهندس عثمان محمد عثمان كيلاني من شركة أسيوط لتكرير البترول، عن مشروع الأثر البيئي للاستغلال الأمثل للمياه الصناعية المعالجة، وخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق زراعة الجوجوبا، وفاز بالمركز الثاني محمود متولي محمد محمود من شركة خردة للتجارة الإلكترونية، عن مشروع منصة إلكترونية «موقع الكتروني + تطبيق موبايل» لتجارة كل أنواع الخردة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ما يقلل كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التي تؤثر على البيئة، وفاز بالمركز الثالث محمد شحاتة عبدالنعيم محمد من شركة شحاتة عبدالمنعم، عن مشروع إعادة تدوير مخلفات المحاصيل الزراعية.

حياة كريمة

وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، فاز بالمركز الأول الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان من جامعة الأزهر، عن مشروع الإنتاج الذاتي للغذاء، باستخدام أكوابونيك ذكرية صديقة للبيئة، وفاز بالمركز الثاني المهندسة أمل جميل جاد عبدالملاك من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن مشروع تركيب القطع الموفرة بمحافظة أسيوط، كما فاز بالمركز الثالث المهندس عبدالرؤوف محمد عبدالرحمن محمد من مركز البحوث الزراعية، عن مشروع الحفاظ على الثروة النحلية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

الشركات الناشئة

وفي فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، فاز بالمركز الأول جهاد مصطفى محمد «جرينيوم»، عن مشروع وحدات تصنيع الهيدروجين الأخضر المحمولة جرينيوم، بينما فاز بالمركز الثاني أحمد يحيى حمدي عن مشروع جرين كار، كما فاز بالمركز الثالث هاني عبدالكريم حسن «ميكس جرين»، عن مشروع الزراعة المستدامة ميكس جرين.

وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، حصل على المركز الأول الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزيز من كلية العلوم جامعة الأزهر، عن مشروع ابتكار جيل جديد من أجهزة تخزين الطاقة القابلة لإعادة الشحن من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وحصل على المركز الثاني الدكتور محمد محمود أحمد «ايكوسيرف للاستشارت والخدمات البيئية»، عن مشروع التخلص من المخلفات الطبية الخطرة، واستخدامها في توليد الكهرباء، بينما حصل على المركز الثالث الدكتور محمد محمد ممدوح جعيصة من كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن مشروع «Smart Air Filter» كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر فرع أسيوط.

تغيير المناخ

وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز بالمركز الأول القس فيلوباتير - ماركو ميشيل إسحاق من منطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، عن مشروع مبادرة دوري مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، وفي المركز الثاني فاز رشوان جاد الرب عبدالمولى من جمعية أفضل لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، عن مشروع ريحانة خضراء، وفي المركز الثالث فاز رزق صابر غبريال سعد، عن مشروع الأعلاف المائية جمعية تنمية المجتمع المحلي والزراعي بالدوير.