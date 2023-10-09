يارا إبراهيم قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم، الأستاذة بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال عميد الكلية بالجامعة لمدة عام.

تهنئة عميد الكلية الجديدة

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتورة يارا إبراهيم، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد، موجها الشكر للدكتورة ريهام المليجي العميدة السابقة للكلية، على ما قدمته من جهد كبير في تطوير الكلية، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها القادمة.

العمل بروح الفريق للنهوض بالكلية

ووجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل.

مناصب تقلدتها عميدة الكلية

وعلمت الدكتورة يارا إبراهيم مدرسا بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة في 2016، وشغلت منصب رئيس قسم العلوم التربوية بالكلية خلال الفترة من 2016 حتى 2021، ووكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2018 وحتى الآن.