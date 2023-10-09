تنظيم يوم بيئي تطوعي في مراكز شباب الرياض بكفر الشيخ.. زراعة أشجار ونظافة عامة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، «يوم بيئي تطوعي» بمراكز شباب الرياض، بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب الرياض، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زراعة الأشجار بمراكز شباب الرياض

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أنّ فرق أندية التطوع والفتاة قامت بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات للمبنى الإداري ونظافة عامة.

مشاركة الشباب باليوم البيئي التطوعي

شارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب الرياض، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع، وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.